Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çağdaş Altay tarafından yönetilecek karşılaşma Trabzon Papara Park Stadı'nda oynanacak. Maçın ilk düdüğü saat 20.00'da çalacak. İşte iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin formda ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası ilk maçına çıkacak olan bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzon'da 20.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı ve 4. haftaya ikinci sırada girdi. TRABZONSPOR'DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNEMİ Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir, Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında olacak. Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.