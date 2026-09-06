-°C
CANLI YAYIN

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çağdaş Altay tarafından yönetilecek karşılaşma Trabzon Papara Park Stadı'nda oynanacak. Maçın ilk düdüğü saat 20.00'da çalacak. İşte iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin formda ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası ilk maçına çıkacak olan bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzon'da 20.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 1

Trabzonspor ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı ve 4. haftaya ikinci sırada girdi.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 2

TRABZONSPOR'DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNEMİ

Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir, Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında olacak.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 3

GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANLA GELİYOR

Gençlerbirliği sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başladı. Başkent ekibi ilk hafta sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Metin Diyadin'in ekibi ikinci haftada Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı ve ilk üç maç sonunda 7 puana ulaştı.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 4

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu

Gençlerbirliği:

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 5

LİGDE 75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 74 karşılaşmada Trabzonspor 41, Gençlerbirliği 14 galibiyet aldı. 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 140 gol atarken Gençlerbirliği 74 kez fileleri havalandırdı. Trabzon'da oynanan 37 lig maçının 25'ini Trabzonspor, 5'ini Gençlerbirliği kazandı; 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor: İşte ilk 11'ler - 6

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği üstünlük sağladı. Başkent temsilcisi Ankara'daki mücadeleyi 4-3, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Önceki Haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Gençlerbirliği maçı öncesi hakem ve VAR tepkisi: "Yalnızca adalet istiyoruz!"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Gençlerbirliği maçı öncesi hakem ve VAR tepkisi: "Yalnızca adalet istiyoruz!"
Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferinde sona yaklaştı. Bodrum FK ile prensip anlaşması sağlandı
Sonraki Haber
Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferinde sona yaklaştı. Bodrum FK ile prensip anlaşması sağlandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın