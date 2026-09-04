Transfer penceresinin kapanmasına saatler kala gaza basan Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç santrfor Ali Habeşoğlu için Bodrum FK ile el sıkıştı. Bordo-mavili yönetim, yürüttüğü yoğun ve zorlu pazarlıkları olumlu sonuçlandırarak genç yeteneğin transferinde prensip anlaşmasına vardı.