Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferinde sona yaklaştı. Bodrum FK ile prensip anlaşması sağlandı
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Transferin son gününde Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın genç yeteneği Ali Habeşoğlu ile anlaştı. Bordo-mavililer, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...
Transfer penceresinin kapanmasına saatler kala gaza basan Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç santrfor Ali Habeşoğlu için Bodrum FK ile el sıkıştı. Bordo-mavili yönetim, yürüttüğü yoğun ve zorlu pazarlıkları olumlu sonuçlandırarak genç yeteneğin transferinde prensip anlaşmasına vardı.
İMZA AN MESELESİ
2030 yılına kadar Bodrum FK ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki genç oyuncu için iki kulübün anlaşmaya vardığı aktarıldı. Öte yandan anlaşmanın gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olan Ali Habeşoğlu, 1,90 metre boyu sayesinde hava toplarında hakim oyunuyla ön plana çıkıyor.