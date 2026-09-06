Fırtına evinde doludizgin! Maç sonucu: Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği

OZAN TUFAN İLK KEZ Trabzonspor'da göreve gelen Hüseyin Çimşir, orta alanda Ozan Tufan'ı tercih etti. Ligin ilk 3 haftasında sadece 40 dakika forma giyen Ozan Tufan, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Pina ise ilk haftadaki Kasımpaşa maçının ardından tekrar ilk 11'e döndü.

YENİ TRANSFERLER KADRODA Trabzonspor, transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu'nu maç kadrosuna aldı. Bordo-mavili takımın yeni transferleri 21 kişilik maç kadrosunda yer alarak yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli olmak üzere 5 oyuncu forma giyemedi. Ayrıca yabancı kontenjanı nedeniyle Mendy ve Bouchouari de kadroda yer almadı.