Ertuğrul Doğan'dan Paul Onuachu ayrılığına dair kesin açıklama

Genç golcünün transferinin resmiyet kazanmasının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Ertuğrul Doğan, Dju'nun transfer süreci ve Onuachu başta olmak üzere takımın hücum hattındaki planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin Franculino Dju transferinin ardından Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin son bölümünde önemli bir hamle yapan Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Gineli santrfor Franculino Dju'yu kadrosuna kattığını duyurmuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN: "BU LİGİN GOL KRALI"

Dju'nun transferi sonrası Paul Onuachu'nun takımdaki geleceğine dair açıklama yapan Trabzonspor başkanı Doğan, "Transferi bildirdik. Franculino Dju listenin ilk sırasındaki isimdi. Onu da makul şartlarda oyuncuyu kadromuza kattık. Paul Onuachu'nun ayrılığı gündemimizde yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Deneyimli golcü, Trabzonspor formasıyla 66 maça çıktı. Nijeryalı forvet, bordo-mavili formayla 43 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.