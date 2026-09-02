Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masadaki isimler

MASADAKİ GÜÇLÜ ADAYLAR Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao… Portekizli teknik adam Sérgio Conceição'nun kariyer geçmişi: Braga (2014 – 2015): Takımın başında 45 karşılaşmaya çıkan Conceição, 1.80 maç başı puan ortalaması yakaladı. Vitória SC (2015 – 2016): Kariyerinin istatistiksel açıdan en zayıf dönemini geçirdi; 31 müsabakada 1.10 MBPO'da kaldı. Nantes (2016 – 2017): Fransa Ligue 1 macerasında 26 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, 1.69 ortalama tutturdu. Porto (2017 – 2024): Kariyerinin altın çağını yaşadı. Mavi-beyazlıların başında 7 sezon boyunca tam 368 maça çıkan deneyimli hoca, 2.29 gibi yüksek bir puan ortalamasına imza attı. Milan (2024 – 2025): İtalya Serie A'da 31 maçlık kısa bir dönem geçiren Conceição, 1.71 MBPO elde etti. Al-Ittihad (2025 – 2026): Suudi Arabistan temsilcisinde 41 karşılaşmada görev alan teknik adam, tıpkı Milan döneminde olduğu gibi 1.71 maç başı puan ortalamasıyla görevini tamamladı.

VITOR PEREİRA Daha önce Fenerbahçe'nin başında olan ve son olarak Nottingham Forest'ta bulunan Vitor Pereira da listede. Bir dönem Süper Lig'de iki farklı dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vítor Pereira'nın kariyer geçmişi: Fenerbahçe (İlk Dönem / 2015 – 2016): Sarı-lacivertlilerdeki ilk macerasında başarılı bir istatistik yakalayan Pereira, 61 maçta 2.07 puan ortalaması tutturdu. 1860 Münih (2017): Kariyerinin en dip noktasını Almanya'da yaşadı; çıktığı 20 karşılaşmada 1.05 MBPO'da kaldı. Shanghai SIPG (2017 – 2020): Çin'de uzun ve istikrarlı bir dönem geçiren Portekizli hoca, 117 maçta 2.03 ortalama yakaladı. Fenerbahçe (İkinci Dönem / 2021): İstanbul'daki ikinci dönemi ilki kadar parlak geçmedi; 25 maç sonunda 1.60 ortalamada kalarak görevinden ayrıldı. Corinthians (2022): Brezilya macerasına Corinthians ile başlayan deneyimli çalıştırıcı, 64 müsabakada 1.63 MBPO elde etti. Flamengo (2023): Brezilya'daki bir diğer durağı olan Flamengo'da 20 maça çıktı ve 1.60 puan ortalaması yakaladı. Al-Shabab (2024): Suudi Arabistan temsilcisinde 30 maçlık bir süreç geçiren teknik adam, dönemi 1.73 MBPO ile tamamladı. Wolverhampton (2024 – 2025): Premier Lig'de Wolves'ın başında 38 maça çıkan Pereira, 1.24 ortalamada kalarak beklentilerin altında kaldı. Nottingham Forest (2026): Ada'daki son durağında 20 karşılaşmada görev alan Portekizli çalıştırıcı, 1.50 maç başı puan ortalaması tutturdu.

ARDA TURAN İLE ÖN GÖRÜŞME YAPILDI Yerlide de Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 39 yaşındaki Arda Turan ile ön görüşme yapıldığı öğrenildi. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Arda Turan'ın kariyer geçmişi: Eyüpspor (2023 – 2025): Teknik direktörlük kariyerine başladığı İstanbul ekibinde 84 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Turan, 1.77 maç başı puan ortalaması tutturdu. Shakhtar Donetsk (2025 – ): Ukrayna temsilcisinin başında şu ana kadar 55 maça çıkan genç çalıştırıcı, yakaladığı 2.11 MBPO ile istikrarlı ve başarılı bir performans sergiliyor. Genç çalıştırıcı Ukrayna ekibi ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

ŞENOL GÜNEŞ Ayrıca Şenol Güneş de bordo-mavili takımın teknik direktörleri adayları arasında. Türk futbolunun tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş'in kariyer geçmişi: Trabzonspor (2005): Bordo-mavililerdeki bu döneminde 29 karşılaşmaya çıkan Güneş, 2.07 maç başı puan ortalaması yakaladı. FC Seoul (2007 – 2009): Güney Kore macerasında 125 müsabakada görev alarak 1.73 MBPO tutturdu. Trabzonspor (2009 – 2013): Karadeniz ekibinde 148 maçlık uzun bir döneme imza atan tecrübeli teknik adam, 1.75 ortalama elde etti. Bursaspor (2014 – 2015): Yeşil-beyazlıların başında 49 maça çıkarak dönemi 1.69 puan ortalamasıyla tamamladı. Beşiktaş (İlk Dönem / 2015 – 2019): Siyah-beyazlılarla 200 resmi karşılaşmaya çıkan Güneş, 1.97 MBPO ile istikrarlı bir grafik sergiledi. A Milli Takım (2019 – 2021): Ay-yıldızlıların başında 32 müsabakada yer alarak 1.72 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş (İkinci Dönem / 2022 – 2023): Kısa süren ikinci döneminde 41 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve 2.22 gibi kariyerinin en yüksek puan ortalamalarından birine ulaştı. Trabzonspor (2024 – 2025): Teknik direktör olarak çıktığı 26 maçta 1.42 MBPO'da kaldı. Trabzonspor (Futbol Direktörü / 2025): 10 Mart 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında kulüpte Futbol Direktörlüğü görevini üstlendi.

ABDULLAH AVCI Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen bir başka yerli teknik direktör ise Abdullah Avcı. Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Abdullah Avcı'nın kariyer geçmişi: İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2006 – 2011): Kariyerinin ilk uzun soluklu döneminde 205 karşılaşmaya çıkan Avcı, 1.46 maç başı puan ortalaması yakaladı. A Milli Takım (2011 – 2013): Ay-yıldızlıların başında 18 resmi müsabakada yer alan teknik adam, 1.22 MBPO ile kariyerinin en düşük ortalamalarından birinde kaldı. İstanbul Başakşehir (2014 – 2019): Turuncu-lacivertli kulüpte 225 maça çıkarak şampiyonluk yarışının değişmez ismi oldu ve 1.85 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş (2019 – 2020): Siyah-beyazlı ekipte 27 karşılaşmada görev alan Avcı, 1.33 MBPO'da kalarak beklentilerin gerisinde kaldı. Trabzonspor (İlk Dönem / 2020 – 2023): Bordo-mavililerin başında şampiyonluk sevinci yaşadığı 117 maçlık süreçte 1.92 puan ortalamasıyla kariyer zirvesine ulaştı. Trabzonspor (İkinci Dönem / 2023 – 2024): Karadeniz ekibindeki ikinci serüveninde 44 karşılaşmaya çıkan deneyimli taktisyen, dönemi 1.84 maç başı puan ortalaması ile tamamladı.