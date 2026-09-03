Bordo-mavililere genç golcü takviyesi: Franculino Dju
Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerindeönemli bir hamle daha yaptı. Bordo-mavililer, Gineli genç forvet Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı. Paul Onuachu'ya alternatif bir gol silahı olarak düşünülen 22 yaşındaki santrforun transferi için Danimarka ekibi Midtjylland ile anlaşma sağlandı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız takviyesi yapan bordo-mavililer, Gineli genç santrfor Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Santrfor pozisyonunda Paul Onuachu'ya alternatif olarak bordo-mavili renklere bağlanan oyuncu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK
Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir." ifadesi yer aldı.
Açıklamanın devamında Trabzonspor, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadelerine yer verdi. Futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ise menajerlik şirketine ödeme yapılacağı kaydedildi.
GENÇ YILDIZIN KARİYERİ
22 yaşındaki oyuncu, 1,86 metrelik boyu ve sol ayağıyla dikkat çekiyor. Benfica altyapısında yetişen genç santrfor, 2023 yazında 1 milyon euro'lık bedelle Midtjylland'a transfer oldu.
Midtjylland'da çıktığı 117 maçta 58 gollük katkı sağlayan Gineli futbolcu, bu süreçte milli takımda da 14 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.