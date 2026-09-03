Bordo-mavililere genç golcü takviyesi: Franculino Dju

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız takviyesi yapan bordo-mavililer, Gineli genç santrfor Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Santrfor pozisyonunda Paul Onuachu'ya alternatif olarak bordo-mavili renklere bağlanan oyuncu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında Trabzonspor, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadelerine yer verdi. Futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ise menajerlik şirketine ödeme yapılacağı kaydedildi.