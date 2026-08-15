Fatih Tekke’den transfer mesajı: İki santrfor istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, kaçan galibiyetin ardından özeleştirilerde bulundu. Karşılaşmayı koparacak pozisyonları bulmalarına rağmen sahadan 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, transfer beklentilerini ve Avrupa arenasındaki zorlu sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Lige üzücü bir başlangıç yaptıklarını belirten Tekke, "Önümüzdeki dört maç bundan çok daha zor olacak. İlk yarıda maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda yaptığımız büyük bir hata sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Pozisyonlarımız var, maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Bugün iyi başlamadık ama oyun olarak ilk yarıda planladıklarımızın üstündeydik." diye konuştu. Penaltı pozisyonunda yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu aktaran Tekke, "Yapmamamız gerekiyor. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama ortada top bizde, taca doğru giderken bu aşırı istekten, bir an önce top kazanayım isteğinden oluyor. Zamanlama, müdahale şekli... Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Bu konuda bireysel olarak tabii oyuncunun da dikkat etmesi lazım. Çünkü kolay olmuyor. Tekrar gol bulmak, oyuna girmek. Bugün pozisyonlarımız var ama olmayınca da olmuyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, açıklamasına şöyle devam etti: "Ruslan öncelikle 6 numarada düşündüğümüz oyuncu değildi. Alternatif olarak 6 numarada da kullanabileceğimiz bir oyuncu ama Tim'in geçen hafta sakatlık ve ameliyatlı bir süreç geçirmesi sonucunda bir hafta boyunca çalıştığımız 6 numara Ruslan'dı. Dolayısıyla bugün de onunla başladık. Beş maçın belki çoğunda böyle başlayacağız. Oulai'nin şu an olmayışını değil de mevcut kadromuzun neler yapabileceğini düşünmemiz lazım. Bugün aslında top bizdeyken, özellikle ilk yarıda istediğimiz hemen hemen her şey oldu. Trabzonspor'un 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skora yansıtması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapılmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Trabzonspor eğer bu sene daha iyi olacaksa bu tip maçlardan puan kaybetmemeli." Transferle ilgili bir soruya ise 48 yaşındaki teknik direktör, "Alabileceğimiz kontenjandan iki santrfor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada top rakipteyken sert oynayacak, top kazanabilecek 6 numara olabilir." yanıtını verdi.