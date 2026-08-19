Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros

Bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına kalma mücadelesindeki kritik iki karşılaşması da atv ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

İKİ KARŞILAŞMA DA ATV'DE

Bordo-mavililerin Avrupa heyecanı, 20 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günleri atv'de yaşanacak. Futbolseverler, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki iki kritik sınavını naklen ve şifresiz olarak atv ekranlarından takip edebilecek.

Avrupa'daki yolculuğun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvaros ile sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.

Eşleşmenin ilk maçında Trabzonspor, 20 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HIRVAT HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

BORDO-MAVİ AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.