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Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin lig aşamasına kalma mücadelesindeki iki kritik karşılaşma da atv’den naklen ve şifresiz yayınlanacak. Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak.

İKİ KARŞILAŞMA DA ATV'DE

Bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına kalma mücadelesindeki kritik iki karşılaşması da atv ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros - 1

İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ 20.00'DE

Eşleşmenin ilk maçında Trabzonspor, 20 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

AVRUPA YOLUNDAKİ KADER MAÇI DEPLASMANDA

Avrupa'daki yolculuğun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvaros ile sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.

Bordo-mavililerin Avrupa heyecanı, 20 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günleri atv'de yaşanacak. Futbolseverler, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki iki kritik sınavını naklen ve şifresiz olarak atv ekranlarından takip edebilecek.

Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros - 2

HIRVAT HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

BORDO-MAVİ AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros - 3

4 İSİM YOK

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, yarın forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros - 4

SALAH İLK 11'DE BEKLENİYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak.

Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın yarınki mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları da sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo-mavili takımın hafta içinde satışa çıkardığı biletlerin tükenmek üzere olduğu ve 41 bin kişi kapasiteli tribünlerin dolmasının beklendiği belirtildi.

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