Trabzonspor'un Avrupa macerası naklen ve şifresiz ATV'de! Rakip Ferencvaros
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin lig aşamasına kalma mücadelesindeki iki kritik karşılaşma da atv’den naklen ve şifresiz yayınlanacak. Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak.
İKİ KARŞILAŞMA DA ATV'DE
Bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına kalma mücadelesindeki kritik iki karşılaşması da atv ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ 20.00'DE
Eşleşmenin ilk maçında Trabzonspor, 20 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
AVRUPA YOLUNDAKİ KADER MAÇI DEPLASMANDA
Avrupa'daki yolculuğun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvaros ile sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.
Bordo-mavililerin Avrupa heyecanı, 20 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günleri atv'de yaşanacak. Futbolseverler, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki iki kritik sınavını naklen ve şifresiz olarak atv ekranlarından takip edebilecek.
HIRVAT HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.
BORDO-MAVİ AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.