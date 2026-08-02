KUTLAMALAR STADYUMDA DEVAM ETTİ Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla stadyumda kutlama programı düzenlendi. Kulübün ilk şampiyonluk dönemini anlatan özel sunumların yapıldığı etkinlikte şampiyonluk kupaları sergilendi. Programda konuşan Doğan, Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesislerin Trabzonspor açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti: "Bugün burada tarihimizin iki önemli dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun Süper Lig'e yükselişinin 50. yılı ve şanlı kulübümüzün kuruluşunu büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesisler, sağ olsun var olsun, çok zamanında ve çok önemli bir tesis yapmış Trabzon'a."

"HERKES TRABZONSPOR'UN TESİSLERDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ" Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri hakkındaki tartışmalara değinen Doğan, göreve geldikleri tarihten bu yana kulübün bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını söyledi. "Biz de geldikten sonra elimizden geldiği kadarıyla Trabzon'umuza özellikle şunun altını çizeyim; basında sürekli konuşulduğu için belediye başkanımız, bakanlarımız, herkes Trabzonspor'un tesislerde kalabileceğini söyledi. Kimse bizi oradan bir şekilde çıkarmak için uğraşmadı. Bazı buna benzer şeyler konuşuluyor. Bize her türlü konuda yardımcı olmak için, her an her dakika bizden gelen talebi yerine getirmek için bizimle beraber çalışıyorlar. Sağ olsun, var olsunlar."

"150 DÖNÜMLÜK BİR YER BULMAK İMKâNSIZA YAKIN" Trabzonspor'un gelecek 50 yıldaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek Avrupa standartlarında yeni bir tesis hedeflediklerini belirten Doğan, kentin coğrafi yapısı nedeniyle uygun büyüklükte arazi bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. "Bizim istediğimiz Avrupa standartlarında, Trabzonspor'umuza yakışan, önümüzdeki 50 yıl Trabzonspor'un ihtiyaçlarına yetebilecek bir tesis lazım. Bunun için böyle bir metrekarede bir yer lazım. Trabzon'umuzun mevcut coğrafi yapısı belli. 150 dönümlük bir yer bulmak imkânsıza yakın bir şey. Böyle bir yer yok."