CANLI YAYIN

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulüple adı anılan Muhammed Salah hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Doğan, "Süreç devam ediyor diye bir şey söylemedim. Durumu anlattım. Anlaşma yok" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla stadyumda düzenlenen törenin ardından transfer gündemini değerlendirdi.

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 1

Adı Trabzonspor ile anılan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah hakkında konuşan Doğan, kamuoyuna yansıyan transfer iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Süreç devam ediyor diye bir şey söylemedim. Durumu anlattım. Anlaşma yok."

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 2

NWAİWU İÇİN BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ

Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun takımın önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Doğan, istenen seviyede teklif gelmediği için oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

"Nwaiwu bizim önemli oyuncumuz. Beklediğimiz teklif gelmediği için satmayı düşünmüyoruz. Beklediğimiz seviyelere gelirse değerlendiririz. Genç oyuncuların da hepsini takımda olacakmış gibi düşünmeyin. Bir kısmını da alıp kiralayacağız."

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 3

KUTLAMALAR STADYUMDA DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla stadyumda kutlama programı düzenlendi. Kulübün ilk şampiyonluk dönemini anlatan özel sunumların yapıldığı etkinlikte şampiyonluk kupaları sergilendi.

Programda konuşan Doğan, Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesislerin Trabzonspor açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti:

"Bugün burada tarihimizin iki önemli dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun Süper Lig'e yükselişinin 50. yılı ve şanlı kulübümüzün kuruluşunu büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesisler, sağ olsun var olsun, çok zamanında ve çok önemli bir tesis yapmış Trabzon'a."

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 4

"HERKES TRABZONSPOR'UN TESİSLERDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri hakkındaki tartışmalara değinen Doğan, göreve geldikleri tarihten bu yana kulübün bulunduğu yerden çıkarılmasına yönelik herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını söyledi.

"Biz de geldikten sonra elimizden geldiği kadarıyla Trabzon'umuza özellikle şunun altını çizeyim; basında sürekli konuşulduğu için belediye başkanımız, bakanlarımız, herkes Trabzonspor'un tesislerde kalabileceğini söyledi. Kimse bizi oradan bir şekilde çıkarmak için uğraşmadı. Bazı buna benzer şeyler konuşuluyor. Bize her türlü konuda yardımcı olmak için, her an her dakika bizden gelen talebi yerine getirmek için bizimle beraber çalışıyorlar. Sağ olsun, var olsunlar."

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 5

"150 DÖNÜMLÜK BİR YER BULMAK İMKâNSIZA YAKIN"

Trabzonspor'un gelecek 50 yıldaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek Avrupa standartlarında yeni bir tesis hedeflediklerini belirten Doğan, kentin coğrafi yapısı nedeniyle uygun büyüklükte arazi bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

"Bizim istediğimiz Avrupa standartlarında, Trabzonspor'umuza yakışan, önümüzdeki 50 yıl Trabzonspor'un ihtiyaçlarına yetebilecek bir tesis lazım. Bunun için böyle bir metrekarede bir yer lazım. Trabzon'umuzun mevcut coğrafi yapısı belli. 150 dönümlük bir yer bulmak imkânsıza yakın bir şey. Böyle bir yer yok."

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'la anılan Muhammed Salah hakkında net konuştu: "Durumu anlattım herhangi bir anlaşma yok" - 6

STADYUMUN YANINDAKİ ARAZİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Mevcut şartlarda en uygun seçeneğin stadyumun yanındaki arazi olduğunu kaydeden Doğan, antrenmanların dışarıdan takip edilmesini önleyecek korunaklı bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı:

"Oluşan şartlar itibarıyla en iyi yer şu anki stadyumun yan tarafındaki arazi. 'Stat ile tesis yan yana olur mu?' deniliyor. Haklı görüşler var. Saygıyla karşılıyorum. Korunaklı bir şekilde idmanların yapılması, dışarıdan takip edilmemesi lazım. Bununla alakalı çalışmalar proje ekipleri tarafından yapılıyor."

Trabzonspordan Salah açıklamasıTrabzonspordan Salah açıklaması TRABZONSPOR'DAN SALAH AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Salah ile bir anlaşma yok
Sonraki haber
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Salah ile bir anlaşma yok
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın