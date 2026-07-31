Trabzonspor'dan Mohamed Salah iddialarına net yanıt

Trabzonspor'un transfer gündemi, dünya yıldızı Mohamed Salah iddialarıyla hareketlendi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mısırlı futbolcunun bordo-mavili ekiple anlaştığı yönündeki haberler büyük yankı uyandırırken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sessizliğini bozarak transfer iddialarına son noktayı koydu.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, bu kez Mohamed Salah iddialarıyla gündeme geldi. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Mısırlı yıldızın bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardığı ve tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı yönündeki iddialar büyük yankı uyandırdı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN NET YALANLAMA Çıkan iddiaların ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor? Böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı. Mohamed Salah transferinin gündemlerinde yer almadığını belirten Doğan, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

BEŞİKTAŞ VE AL ITTIHAD TAKİPTE Kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Mohamed Salah için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.