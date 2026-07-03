Trabzonspor'dan Fatih Tekke kararı! Maaşına zam yapıldı

Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşme şartlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp, deneyimli çalıştırıcının yıllık garanti ücretinin artırıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekkeye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL den 150 milyon TL ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."