Trabzonspor, yeni sezon öncesi kaleci transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, Andre Onana'nın Manchester United'dan 2026-2027 sezonu için bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. Kulüp, Kamerunlu kaleciye ödenecek garanti ücret ile imza ücretini de kamuoyuyla paylaştı.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesinde kaleci transferini tamamladı. Bordo-mavili kulüp, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın Manchester United'dan bir sezonluğuna bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Onana ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin mali detayları da KAP açıklamasıyla kamuoyuna bildirildi.

ONANA'NIN MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor'un açıklamasına göre Andre Onana, 2026-2027 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak. Ayrıca futbolcuya 2 milyon euro imza ücreti ödenecek.

TRABZONSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."