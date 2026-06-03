Benfica'dan Trabzonspor’a geliyor! Fırtına'da Cabral sesleri

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarında fırtına gibi esmek için transfer düğmesine bastı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için harıl harıl çalışan bordo-mavili yönetim, sağ bek pozisyonu için hedefini Portekiz'de buldu. Fırtına, Benfica forması giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Sidny Cabral transferinde mutlu sona çok yakın.