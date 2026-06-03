Benfica'dan Trabzonspor’a geliyor! Fırtına'da Cabral sesleri
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarında fırtına gibi esmek için transfer düğmesine bastı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için harıl harıl çalışan bordo-mavili yönetim, sağ bek pozisyonu için hedefini Portekiz'de buldu. Fırtına, Benfica forması giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Sidny Cabral transferinde mutlu sona çok yakın.
Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu tamamlayan ve yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimin, sağ bek bölgesi için Sidny Cabral ismi üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.
Portekiz basınının yanı sıra sanal medyada yer alan haberlerde, Trabzonspor ile Benfica arasında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği iddiaları bordo-mavili taraftarlar arasında heyecan yarattı.
İSTANBUL'A GELECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Transferle ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği yönünde oldu. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile birlikte görev yapan Cabral'ın transferinin gerçekleşmesi halinde iki futbolcu kulüp takımında da yeniden bir araya gelecek. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Benfica formasıyla sergilediği performansla dikkat çekmişti.