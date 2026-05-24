Trabzonspor’da Onana dönemi sona erdi! Yıldız kaleciden veda mesajı

Onana mesajında, "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum. Trabzonspor için en iyisini diliyorum" sözlerine yer verdi.

Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği sezonda 33 maçta görev alan tecrübeli kaleci, kalesinde 40 gol görürken 6 karşılaşmada gole izin vermedi. Onana, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası zaferinde de önemli rol oynayan isimlerden biri oldu.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte gözler yeniden Manchester United'a çevrildi. Kamerunlu kalecinin İngiliz ekibiyle yapacağı görüşmelerin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.