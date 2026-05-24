Trabzonspor’da Onana dönemi sona erdi! Yıldız kaleciden veda mesajı
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor’da ayrılıklar sürüyor. Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça’nın ardından bordo-mavili ekipte bir veda daha resmileşti. Sezon başında İngiliz devi Manchester United’dan kiralık olarak kadroya katılan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor’a veda etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız file bekçisi, "Görev tamamlandı" ifadeleriyle bordo-mavili camiaya teşekkür etti.
Onana mesajında, "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum. Trabzonspor için en iyisini diliyorum" sözlerine yer verdi.
Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği sezonda 33 maçta görev alan tecrübeli kaleci, kalesinde 40 gol görürken 6 karşılaşmada gole izin vermedi. Onana, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası zaferinde de önemli rol oynayan isimlerden biri oldu.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte gözler yeniden Manchester United'a çevrildi. Kamerunlu kalecinin İngiliz ekibiyle yapacağı görüşmelerin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.