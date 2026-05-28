Bahçeşehir Koleji şov yaptı! Yarı final biletini kaptı

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor’u 94-78 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda kurduğu üstünlükle galibiyete uzandı. Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak ise çift teknik faulle oyundan ihraç edildi.

Mücadele de ilk sayı Trabzonspor'un ABD'li skoreri Reed ile geldi. Çekişmeli geçen ilk periyotta konuk ekip Williams ve Homesley gibi isimleriyle etkili olurken ilk 5 dakikaya da 15-11 önde girdi. Bordo-mavililer, Berk Demir ve Taylor'un oyuna daha çok katılmasıyla farkı kapatsa da Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

FOTOĞRAF (AA) İkinci periyodun başında daha etkili olan konuk ekibin Flynn'ın dışarıdan Homesley'in içeriden bulduğu sayılarla farkı açma çabasına Trabzon temsilcisi Hamm'ın ribaundları, Tinkle ve Taylor'un sayılarıyla karşılık verdi. 19. dakikadan itibaren taraftarın desteğini daha çok arkasına alan ev sahibi takım, Reed'in son saniyede attığı 3 sayılık atışla ilk yarıyı 48-48 beraberlikle kapatmayı başardı.