Trabzonspor ZTK kupasını kazandı! Bordo-mavililer tarihindeki 10. zafere ulaştı

79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
TRABZONSPOR FİNALDE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 18. dakikasında Trabzonspor etkili geldi. Pina ile Zubkov'un hazırladığı pozisyonda ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Paul Onuachu, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve bordo-mavilileri üstünlüğe taşıdı.
FİNALDE EŞİTLİK GOLÜ GELDİ
Konyaspor, finalde eşitliği Jackson Muleka ile sağladı. 50. dakikada Bardhi'nin ortasında Muleka'nın kafa vuruşunu Andre Onana ilk anda kurtardı. Dönen topu iyi takip eden yıldız golcü, ikinci hamlesinde topu ağlara göndererek skoru dengeledi.
FIRTINA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 79. dakikada P. Onuachu'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.
TRABZONSPOR KUPAYI COŞKUYLA YÜKSELTT
Trabzonspor, ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavililer, büyük heyecana sahne olan finalin ardından 10. kez mutlu sona ulaşırken, taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
FİNALDEN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.
Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.
KONYASPOR, SON MAÇINA GÖRE 10 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI
TÜMOSAN Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka ilk 11'ini tercih etti.
Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, yedeklere ise Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Baniya, Andzouana, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo, Olaigbe ve Kramer'i aldı.
Palut, Süper Lig'in son maçında 2-1 yenildikleri Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendson ve Eren Cemali Yağmur'a bu maçta görev vermedi.
Palut, Kayserispor karşılaşmasındaki ilk 11'inden sadece Arif Boşluk'u Trabzonspor karşısında sahaya çıkardı.
BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da izledi.
Bakan Bak, karşılaşma öncesinde iki takıma da başarı dilediğini belirtti.