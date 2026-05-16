Bordo-mavililerden yılın imzası! Muçi artık tamamen Trabzonspor’da: İşte transferin maliyeti
Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muçi’nin bonservisini aldı. Bordo-mavililer, Arnavut yıldız için siyah-beyazlı kulübe 8.5 milyon euro ödeyecek
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin durumu netleşti.
Bordo-mavililer, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut futbolcunun bonservisini alma kararı verdi.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz ekibi, 8 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu ücretin 5 eşit taksit halinde ödeneceği öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor'un, Ernest Muçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.