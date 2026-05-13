Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında: İşte iki takımın muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR: Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor'u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir'i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ: Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam kazanan takım finalde Konyaspor'un rakibi olacak (AA)

BORDO MAVİLİLER 9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.