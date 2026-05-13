Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında: İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Ankara'nın köklü ekiplerinden Gençlerbirliği evinde Karadeniz fırtınası Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadeleyi kazanan takım finalde Konyaspor'un rakibi olacak. İşte maçın muhtemel 11'leri..

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜDÜK ALİ YILMAZ'DA

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

MUHTEMEL 11'LER

  • Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Oğulcan, Cihan, Tongya, Metehan, Traore.

  • Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

GENÇLERBİRLİĞİ: Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

TRABZONSPOR: Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor'u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir'i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

BORDO MAVİLİLER 9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 2 KUPASI VAR

Başkent ekibi, kupada 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında şampiyonluğa ulaşırken, 2002-03, 2003-04 ve 2007-08 sezonlarında finalde kaybetti.

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'ndaki ilk şampiyonluğunu 1986-87 sezonunda elde etti.

İki maç üzerinden oynanan finalde Eskişehirspor ile karşılaşan başkent ekibi, Ankara'daki ilk müsabakayı 5-0 kazandı.

Eskişehir'deki rövanşta rakibine 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, toplamda 6-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALE ÇIKACAK

Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ KEZ FİNAL YOLUNDA

Trabzonspor, başkent temsilcisini elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke ile ikinci sezonunda da finale yükselecek. Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

