Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Doğan "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." ifadelerini kullandı. Başkan Doğan ayrıca Trabzonspor'un temiz ve berrak olduğunu vurgularken "FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadık. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadık." dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in dün akşamki Fenerbahçe maçına dair yaptığı açıklamalara destek verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ise tepki gösterdi.
"YUH OLSUN VE YAZIKLAR OLSUN"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.
2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR
Başkan Genç'in paylaşımına destek veren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Adım adım başvuru nasıl yapılır? Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
- 318 kişilik TÜBİTAK iş ilanı: Üniversite öğrencisi alımı başvuru şartları ve sınıf kriterleri
- Adıyaman'da deprem! Malatya, Elazığ, Diyarbakır... Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? AFAD son dakika
- Bu 4 davranışa sahipseniz yeni kişilik tipine dahilsiniz! Sizi diğerlerinden ayıran özellikleri öğrenin
- YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?
- YKS 2. tercihler bugün başlar mı, son durum ne? ÖSYM AİS YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul Zamlı AKBİL ÜCRETLERİ 2025 | Öğrenci, tam, aylık abonman İstanbulkart fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın
- MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?
- Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
- Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?