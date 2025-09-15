Spor yazarlarından Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün’e yoğun eleştiri: Şuursuz!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu (AA)

Hakem kararlarının büyük tartışma konusu olduğu derbiyi spor yazarları yorumladı:

Ömer Üründül - Skandal karar!

F.Bahçe, dün geceki 90 dakikada yeni teknik direktörüyle çalkantılı bir futbol sergiledi. Pres vardı, yüksek tempoya özen gösteriliyordu ama 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakip önünde ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşandı. Uzun süreli yoğun baskıda bu kadar pozisyona girmekte kısır kalmak gerçekten çok ilginçti. Nerede Talisca'nın beklenen yetenekleri? Nerede oynar gibi gözüken medyanın olmazsa olması Fred? Hırslı bir geri dörtlü vardı artı İsmail ve de ilk maç ı olmasına ve arkasındaki Brown'u yeterince tanımamasına rağmen Kerem Aktürkoğlu. Tedesco'nun oyun felsefesi belli oldu. ön alanda tempolu bir baskı, bir pres ve de nispeten fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vermek. O da Szymanski'den vazgeçmedi hem de değişik bir görev yeri sağ önde. Ve İsmail'in çıkıp, yerine Bartuğ'un girmesi… Sonuç olarak Fenerbahçe üç puanı kazandı ama futbol tatmin edici değil. Tabii ki Tedesco'nun zamana ihtiyacı var. Ama doğru dokunuşlar yapması da şart. Örneğin tek kale oyunda ikinci gol atılamamışken Asensio ve Cenk'in birlikte oyuna girmeleri çok yanlış bir hamleydi. Az kalsın Trabzonspor cezayı kesiyordu. Eğer güçlü bir rakip karşısında deplasmanda oynuyorsanız 20. dakikada 10 kişi kalmak çok zor bir iştir. Trabzonspor buna rağmen son dakikaya kadar mücadele etti. Maçın sonunda mutlaka VAR ve hakem ağır şekilde sorumlu tutulacak. Bana göre Okay'ın sorumsuzluğu da göz ardı edilmemeli. Trabzonspor'un Onuachu ile attığı golün iptali için VAR'ın hakemi çağırması skandal bir karardır. Hakem de ülkemizdeki baskı yüzünden bu karara uydu. Eğer cesur olsaydı bence hakem olurdu.

İskender Günen - Bu hakemlerle lig bitmez

Maçın iki kırılma noktası var; ilki Onuachu'nun attığı gol.. Onuachu gelen topa yükseliyor arkasında Skriniar kafasını Onuachu'nun kolunun arkasına sokuyor. Ve ardından ki bana göre hiç faul yok Trabzonspor'un Onuachu ile kazandığı mükemmel gol geldi. Ancak VAR devreye girdi, VAR ne yazık ki bazı takımlara yokları oynamakta. Böylesi bir maçta 1-0 öne geçmek moral motivasyonu ve özgüven açısından doğal olarak büyük önem taşır. Ancak bu hakemlerle ligin bitme şansı yok. Çünkü cesaretsiz, korkak ve de VAR'la birlikte maçı katletmek adına elinden geleni yapıyorlar. Sonrasında ise Okay gibi deneyimli bir oyuncunun orta alandaki bir pozisyonda hiç gereği yokken yaptığı hareket sonucunda gördüğü anlamsız kırmızı kart... Bundan sonra tüm dengeler değişti. Fatih Tekke'nin stratejisi son derece doğruydu. Beşli savunma, üçlü orta saha ve önde ikili… Orta alanı savunmaya yakın kurmak, merkezi kapatmak ve kazanılan toplarla hızlı hücumlarla pozisyon bulmak hedefteydi. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra sadece oyunun savunma tarafında kalmak doğaldır ki çok daha fazla atak ve pozisyon vermesini kolaylaştırdı. Ardından Mustafa'nın çıkarken kaptırdığı topla Fenerbahçe'nin golü geldi. Mustafa geldiği günden beri en etkisiz ve verimsiz oyunu ortaya koydu. 10 kişi kalmak sorunların başlangıcı ama önde topa sahip olmak, topu rakibe kolay teslim etmemek gerekir. Oynanan oyundan çok hakemin öne çıktığı bir maç olduğu için beklenen kalitenin ortaya çıkmamasını normal karşılamak gerekir.