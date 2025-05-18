Trabzonspor - Sipay Bodrum FK 1-1 berabere

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

İŞTE MAÇA İLİŞKİN AYRINTILAR

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Brazao), Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 78 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 88 Puscas), Ahmet Aslan (Dk. 78 Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 85 Celal Dumanlı)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 67 Visca), Lundstram (Dk. 67 Mendy), Ozan Tufan (Dk. 46 Cihan Çanak), Nwakaeme, Cham (Dk. 86 Sikan), Zubkov, Draguş (Dk. 46 Folcarelli)

Goller: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Cham (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Zubkov, Dk. 90+8 Mendy (Trabzonspor)

MAÇ 1-1 BERABERE KALDI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.

73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş

O İSİMLER SAKAT

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

BODRUM KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.