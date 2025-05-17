17 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak!

Trabzonspor Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.05.2025 10:20
ABONE OL
Trabzonspor Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın (18 Mayıs Pazar) Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tesislerde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Bodrum'a gidecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör