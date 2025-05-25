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Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:06 Güncelleme: 25.05.2025 21:10
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Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşılaştı. Saat 19.00’da Papara Park’ta oynanan maçı hakem Ozan Ergün yönetti. Öte yandan sona eren Karadeniz derbisinde berabere kalan maçta kazanan çıkmadı.

Trabzonspor Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor'u konuk etti. Akyazı Papara Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Reeder Samsunspor futbolcusu Emre Kılınç'ın (11), vuruşu ile müsabakanın ilk yarısı 0-1 golle sonuçlandı.

MAÇTA YAŞANANLAR...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Zeki Yavru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Ntcham'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Samsunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mendy'nin şutunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Samsunspor savunmasından gönderilen uzun topla buluşan Emre Kılınç, kaleci Muhammet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı
Gol: Emre Kılınç (dk. 27) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Mendy (Trabzonspor), Dimata (Samsunspor)

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Drongelen, Bola, Zeki, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre, Schindler, Holse, Dimata

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol

53 MAÇTA 32 GALİBİYET

İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 53 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor'un 11 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 53''ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi.

İki takımın 2'nci ligde oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de 53 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 53 maçta Trabzonspor rakip filelere 98 gol atarken, kalesinde ise 44 gol gördü. İki takım sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

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Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor-Samsunspor maçında 4 gol
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