Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu | Süper Lig'de 35. haftanın programı
Süper Lig'de bitime sayılı hafta kaldı. Kalan sürenin en kritik maçlarından biri olarak ön plana çıkan Trabzonspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu. TFF'nin açıkladığı 35. hafta programına göre derbi 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 35'inci hafta programı belli oldu. Haftanın önemli maçında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 35. haftanın programı
9 Mayıs 2025 Cuma
20.00 | Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 | Gaziantep FK - Alanyaspor
10 Mayıs 2025 Cumartesi
16.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 | Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 | Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs 2025 Pazar
16.00 | Sivasspor - Bodrum FK
19.00 | Göztepe - Hatayspor
19.00 | Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs 2025 Pazartesi
20.00 | Kayserispor - Antalyaspor
*Not: Samsunspor haftayı bay geçen takım
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