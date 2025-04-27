Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı final maçı hazırlıklarını tamamladı

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, dinamik sınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı atışlarıyla tamamlandı.

Trabzonspor ile Barcelona 19 yaş altı takımları arasındaki UEFA Gençlik Ligi finali, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.