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Trabzonspor'da final coşkusu! Tek hedef kupa

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 10:37
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Trabzonspor’da final coşkusu! Tek hedef kupa

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Göztepe'yi devirerek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Fatih Tekke ve öğrencileri sezonu kupa ile kapatmak isterken, şehrin yerel basını da yolun sonunun kupa olmasını istedi.

Trabzonspor'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı. Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen bordo-mavili takım, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa'yı 10'uncu kez müzesine getirmek istiyor.

Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk golünü Ozan Tufan kaydetti. (AA)Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk golünü Ozan Tufan kaydetti. (AA)

YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe'yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci. (DHA)Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci. (DHA)

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Sonu Kupa olsun
Günebakış: Trabzon Kupa'ya göz koydu
Taka: Kupa geliyor Kupa
Karadeniz: Gel bakalım Aslan'ım
Ekspres: O Kupa, Trabzon'a gelecek

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Trabzonspor’da final coşkusu! Tek hedef kupa Trabzonspor’da final coşkusu! Tek hedef kupa Trabzonspor’da final coşkusu! Tek hedef kupa
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