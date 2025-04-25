Trabzonspor'da final coşkusu! Tek hedef kupa
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Göztepe'yi devirerek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Fatih Tekke ve öğrencileri sezonu kupa ile kapatmak isterken, şehrin yerel basını da yolun sonunun kupa olmasını istedi.
Trabzonspor'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı. Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen bordo-mavili takım, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa'yı 10'uncu kez müzesine getirmek istiyor.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe'yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Toz taşınımı etkisini gösteriyor! Fırtına ve sağanak yolda: 3 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji 25 Nisan hava durumu
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?