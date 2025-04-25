Trabzonspor’da final coşkusu! Tek hedef kupa

Trabzonspor'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı. Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen bordo-mavili takım, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa'yı 10'uncu kez müzesine getirmek istiyor.