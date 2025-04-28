UEFA Gençlik Ligi'nde dev başarı! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
UEFA Gençlik Ligi Final maçında Trabzonspor U19'u 4-1 mağlup eden İspanya ekibi Barcelona Gençlik Ligi şampiyonu oldu. Bordo mavili temsilcimiz ise ligi 2'nci olarak tamamladı.
UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında İspanya temsilcisi Barcelona, Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu.
11. dakikada Barcelona öne geçti. Orta alanda driplingle topu taşıyan Junyent, ceza yayında Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.
16. dakikada Boran Başkan'ın orta alanda ileriye gönderdiği topu kontrol eden Onuralp Çakıroğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Yaakobishvili başarılı oldu.
18. dakikada Barcelona farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Farinas'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Farre'nin kafa vuruşunda kaleci Erol Can Çolak'ın uzaklaştıramadığı topu Cuenca tamamladı: 0-2.
32. dakikada Barcelona skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan pasla kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topu alan Hernandez'in plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu fakat VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt kararı verildi.
44. dakikadaki Barcelona atağında sol kanattan Junyent'in içeri çevirdiği topta Bican Tibukoğlu araya girdi. Ceza yayının solunda topu önünde bulan Espart'ın şutunda kaleci Erol Can Çolak topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada sol kanattan Boran Başkan'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Taha Emre İnce'nin yaptığı kafa vuruşunda son çizgide Alba topu, kornere yolladı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Barcelona atağında Junyent, defans arkasına sarkan Diarra'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu kaleci Erol Can Çolak, kornere çeldi.
57. dakikada Barcelona farkı 3'e çıkardı. Orta alanda Arda Öztürk'ten sıyrılan Diarra topu ceza sahası girişindeki Alba ile buluşturdu. Ceza sahasının sağında Bican Tibukoğlu'nu ekarte eden Alba, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 0-3.
68. dakikada Barcelona skoru 4-0'a getirdi. Orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Pradas, ceza sahasının girişinde Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun kalenin soluna yaptığı yerden vuruş ağlara gitti: 0-4
88. dakikada Trabzonspor farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Ekrem Terzi'nin pasında son çizgide topla buluşan Oğuzhan Yılmaz'ın arka direğe kestiği ortada Bican Tibukoğlu, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-4.
Barcelona, final karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.
GOLLER
Barcelona, temsilcimiz Trabzonspor karşısında Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.
Barcelona, temsilcimiz Trabzonspor karşısında Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/6UmFizmP96— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/pKyPY6nHj8— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Barcelona kaptanı Hugo Alba, skoru 3-0 yaptı.
Barcelona kaptanı Hugo Alba, skoru 3-0 yaptı. pic.twitter.com/YQLsHTSIFU— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Trabzonspor 0-4 Barcelona
📌 Trabzonspor 0-4 Barcelona— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
⏱️ 68' Ibrahim Diarra pic.twitter.com/cFkBvelOOQ
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/OVE97Dp5wc— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya mağlup olarak ikinci olan Trabzonspor U19 takımını için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor U19 takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
NYON KAPALI GİŞE
Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 4 bin seyirci kapasiteli statta tek bir yer dahi boş kalmadı. Bordo mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
ALBAYRAK TRİBÜNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol üyeleri ve eski Barcelonalı oyuncu Luis Figo karşılaşmayı tribünden takip etti.
TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU!
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.
Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.
Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların, pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv'de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!
- Altında yeni fırsat! İslam Memiş gramda 6000 TL öncesi kazandıracak tarihi duyurdu
- 2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?
- OGM 105 personel alımı başvuru takvimi 2025 | Orman Genel Müdürlüğü başvuruları nereden yapılacak? Şartları neler?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...
- Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?
- Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025
- Bu meslekler altın değerinde! İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu
- iOS 19 ne zaman çıkacak, tarihi belli oldu mu? iOS 19 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Meteoroloji 28 Nisan hava durumu | Fırtına alarmı verildi: Günlerce sürecek, en kuvvetlisi geliyor! İstanbul, Çanakkale, Bursa…
- Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?