UEFA Gençlik Ligi’nde dev başarı! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU

Bakan Osman Aşkın Bak'ın X paylaşımı

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya mağlup olarak ikinci olan Trabzonspor U19 takımını için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor U19 takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.