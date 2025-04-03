Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde! Rakip Salzburg

Trabzonspor - Inter maçından kare | Fotoğraf: AA

Geçen sezon Türkiye Gelişim Lig'inde şampiyon olarak Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor, ikinci kez katıldığı organizasyonda yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak 2021-22 sezonunda da Türkiye'yi temsil eden bordo-mavililer, ilk turda Bosna Hersek'in Zvijezda takımını iki maç sonucunda elemesine karşın Danimarka'nın Midtjylland takımına 2. Turda elenerek organizasyona veda etmişti.

Türkiye'den bu sezon da Lig Şampiyonları yolundan organizasyona katılan bordo-mavililer, 2. Turda Karadağ'ın Buducnost takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda da 5-2'lik sonuçlarla yenerek üst tura çıktı.

Trabzonspor, 3. Eleme turunda Bosna Hersek takımı Sarajevo ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Trabzon'da 6-1 yenerek son 32 turuna yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce yer alan Türk takımları arasında en fazla ilerleme başarısı gösteren Altınordu'nun 2016-17 sezonundaki başarısını yineleyen bordo-mavili takım, İtalyan temsilcisi Juventus'u Trabzon'da 1-0 eleyerek, rekoru egale etti.