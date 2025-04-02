Fırtına yarı finalde! Trabzonspor Bodrum FK'yı mağlup etti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Bordo mavili ekip Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Bordo mavili ekip Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yeneek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi
MAÇTAN DAKİKALAR
(İlk yarı)
3. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi'nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu'nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
(İkinci yarı)
50. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Ali Aytemur'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
64. dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Cham, topu Visca'ya aktardı. Visca'nın sağ çaprazdan yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
98. dakikada Banza'nın pasında topu önüne alan Zubkov, ceza sahası dışında sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
109. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Ajeti'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro Serdar, Lundstram, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Sikan, Visca, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz