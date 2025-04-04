Trabzonspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Türkmen tepkisi

İsimler belli, tablo ibretliktir:

MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)

CİHAN AYDIN: 4 maç

ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç

ALİ ŞANSALAN: 3 maç

KADİR SAĞLAM: 2 maç

Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.

Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzenin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde "meydan okuma" yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği "uyduruk penaltı" hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.

Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır!

Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir.

Trabzonspor'dan Mehmet Türkmen'le ilgili yapılan açıklama (X)