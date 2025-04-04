Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Türkmen tepkisi
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavili cepheden maça Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle açıklama geldi. Atama kararını tepki gösteren Trabzonspor cephesi, 'Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz.' dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da maç öncesi flaş bir açıklama geldi.
Bordo-mavililer, maça Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama:
Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.
İsimler belli, tablo ibretliktir:
MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)
CİHAN AYDIN: 4 maç
ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç
ALİ ŞANSALAN: 3 maç
KADİR SAĞLAM: 2 maç
Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.
Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzenin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde "meydan okuma" yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği "uyduruk penaltı" hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.
Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır!
Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir.
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