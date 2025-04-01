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Trabzonspor ZTK'da Bodrum FK'yi konuk edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 10:58
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Trabzonspor ZTK’da Bodrum FK’yi konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar, Savic, Mustafa, Malheiro, Lunstram, Mendy, Ozan, Visca, Zubkuv, Banza

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Fredy, Brazao, Mohammed, Ege Bilsel, Bardhi

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Trabzonspor ZTK’da Bodrum FK’yi konuk edecek Trabzonspor ZTK’da Bodrum FK’yi konuk edecek Trabzonspor ZTK’da Bodrum FK’yi konuk edecek
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