Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor haftaya 35 puanla 9. sırada giriyor. Sezona harika bir giriş yapan ancak son haftalarda düşüşe geçen Göztepe ise 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Ozan, Zubkov, Danylo Sikan



Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Ogün, Dennis, Victor Hugo, Nazım Sangare, Matsuki, Romulo, Juan

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi Simon Banza'nın kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın ise sakatlıkları bulunuyor.

GÖZTEPE'DE DE 5 İSİM YOK

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi zorlu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.