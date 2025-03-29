29 Mart 2025, Cumartesi
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Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 09:57 Güncelleme: 29.03.2025 10:08
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Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

Trabzonspor ile Göztepe Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Trabzonspor-Göztepe maçı, Papara Park Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Göztepe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor haftaya 35 puanla 9. sırada giriyor. Sezona harika bir giriş yapan ancak son haftalarda düşüşe geçen Göztepe ise 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Ozan, Zubkov, Danylo Sikan

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Ogün, Dennis, Victor Hugo, Nazım Sangare, Matsuki, Romulo, Juan

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi Simon Banza'nın kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın ise sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

GÖZTEPE'DE DE 5 İSİM YOK

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi zorlu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

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Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor Trabzonspor Göztepe maçı! Fırtına evinde sahne alıyor
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