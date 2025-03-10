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Trabzonspor’da Başakşehir mesaisi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 20:15
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Trabzonspor’da Başakşehir mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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