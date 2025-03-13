Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş’in sözleşmesi feshedildi

Bordo-mavili kulüp, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güneş'e sözleşme feshi için herhangi bir tazminat ödemeyecek.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada,ifadesine yer verildi.