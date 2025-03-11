Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da! İmzayı attı
Teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından Trabzonspor ile anlaşmaya varan Fatih Tekke, resmi sözleşmeyi imzaladı. Şenol Güneş ile beraber basın toplantısına çıkan Tekke, 'Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum.' dedi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresinin 5 yıl olduğu duyuruldu.
Trabzonspor'un efsane kaptanlarından 47 yaşındaki Fatih Tekke, kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ile İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında bordo-mavili taraftarların tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanan Tekke, ardından kulüp binasına geçti.
Havalimanından ayrılırken taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle kulüp aracına güçlükle ilerleyen Fatih Tekke, "Hayırlı ramazanlar, sizleri çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok." ifadesini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI
Kulüp binasında düzenlenen sözleşme törenine Fatih Tekke ile birlikte Şenol Güneş de çıktı.
İşte toplantıda yapılan açıklamalar
ŞENOL GÜNEŞ: YÖNETİM KARARI İLE...
Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin.
ŞENOL GÜNEŞ: İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ
Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız.
ŞENOL GÜNEŞ NE YAPACAĞINI AÇIKLADI
Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum.
FATİH TEKKE: DÜZELTMEMİZ GEREKEN İŞLER VAR
Yuvaya geldik, çok şükür. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun.
FATİH TEKKE: HEDEFİMİZ KUPA
Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor.
FATİH TEKKE: BELİRGİN BİR OYUN OYNAMALIYIZ
10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız.
FATİH TEKKE: İNANILMAZ HEYECANLIYIM
Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var.
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