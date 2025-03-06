Şenol Güneş Trabzonspor’un hedeflerini açıkladı: Avrupa ve ilk 5 ihtimali...

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"NWAKAEME'NİN SAKATLIĞI UZUN SÜRECEK GİBİ"

Sakatlıklar konusunda da bilgiler veren Güneş, Nwakaeme'nin eski sakatlığının nüksettiğini ve oyuncuya izin verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Nwakame, uzun sürecek gibi, zaten gitti. 2-3 hafta sonra dönüşü olabilir. Milli maç sonrası belki gelebilir. Cihan da aynı şekilde. Parmak kırığı vardı, ağrısının arttığını söyledi ameliyat olacak. Antrenmanda kırık oldu. Savic, bu maçta darbe aldı, önceki maçta ayak parmağında ufak çatlak vardı, oynamasına mani değildi. Darbeye bağlı sakatlığı var beklentimiz uzun sürmeyeceği yönünde. Banza'nın sakatlığı vardı, maçta 5. dakikada oldu, dışarı almak istedik ama o oynamak istedi. Enis ve Draguş, normal antrenmanlara çıkıyor. Banza ve Savic, Zubkov'un durumlarına tekrar bakacağız. Zubkov'un durumu daha iyi. Kemiğe, sinire baskısı var, koşularda bir şeyi yok, topla oynarken sıkıntıları var. Bugün bir daha değerlendireceğiz. Tim, yeni transferimiz, 1.5 aylık sakatlık geçirmişti. Antrenmanda arka adalesi nüksetti, bugünkü antrenmana çıkacak gibi görünüyor. Pedro Malheiro'da da gerginlik, yorgunluk var. Bu hafta oynamaz. "

Güneş, Mustafa Eskihellaç'ın da Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü dile getirerek, "Geçen de aynı hakeme rastlamıştı Mendy, sarı kartla cezalı durumuna düşmüş Samsun'da oynamamıştı. İki kartın da ağır gereksiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

"KORKULARI, ENDİŞELERİ GİDERECEK BİR KADROMUZ VAR."

Güneş, bütün bunlara rağmen inançlarını kaybetmediğini anlatarak "Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun moralimiz ne kadar bozulursa bozulsun bu imtihanı da başaracağımızı düşünüyorum. Taraftarın mutlu olacağı, gurur duyacağı, güveneceği bir takım yaratmak durumundayız. Beklenti o, haklılar. Beklenti büyük olduğu için başarı gelmediği zaman takıma inançta sarsıntılar olabilir ama böyle zor bir dönemde daha güçlü olmak durumundayız. Bu korkuları endişeleri giderecek bir kadromuz var. Bu kadroyla en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Dik durup kötü günleri aşacağız." diyen Güneş, "Yetkili benim, sorumlu da benim. Oyuncuların hepsine görev veriyorum. Onlar sadece görevliler, görevlerini yapacaklar. Bu konuda yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek de benim işim. Bir takımın sadece bugünü değil geleceği için de önemlidir. Bugün alacağımız sonuçlar gelecek için güven verecektir. Ama geleceği kurmak için bugün çalışmak lazım. Başta benim olmak üzere tüm Trabzonsporluların sorumluluğu vardır. Trabzonspor, bizim gözümüzdür. Ona iyi bakacağız. Herkesin layık olduğu başarılı hale getireceğiz. Önümüzde Hatay maçı var. Taraftarımızın istediği oyun ile Hatay maçını kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TRABZONSPOR'UN 2035'İ PLANLAMASI LAZIM"

Trabzonspor'un 10 yıllık plan ile 2035'i planlaması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Başkanın da heyecanını biliyorum. Altyapı, sonuç aldı güzel, yarın da kaybedebilir. Oyuncu çıkabilir, çıkmayabilir. Bütün bunların sürdürülebilir hale gelmesi elimizdeki kadronun idari teknik olarak düzeltilip yarışan hale getirilip başarılı olması esastır. Çünkü her şey başarıyla geliyor. Bunun ekonomik girdileri de var. Bunun için yatırım, tesis, eğitim, organizasyon var. Tesiste yönetim olağanüstü çalışıyor. Ben de dahil devredeyiz. Bugünkü oynadığınız stadın kendisi ve etrafında organizasyon yapılacak. Yeni alacağımız tesisler, alt yapı organizasyonu için yeni dönem olacaktır. Hayata geçirilmesi zaman alacaktır. Trabzonspor 1967'de kuruldu. Bugün bunları konuşabiliyor yarın çok daha iyi konuşabileceğimiz hem yerel hem global Trabzonspor için bunların hepsi olması lazım."

Oyuncularını çok sevdiğini de anlatan Güneş, hiçbir oyuncuyla iletişimsizlik sorunu olmadığını da kaydetti.

MUHAMMED CHAM-TOLUNAY KAFKAS TARTIŞMASI

Güneş, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Tolunay Kafkas'ın bir programda Muhammed Cham ile yaptığı eleştirilerin ardından yaşananlara ilişkin de şunları söyledi:

"Cham ile de Tolunay hoca ile de konuştum. Tolunay hem hocalık yaptı hem de oyunculuk. İyi bir Trabzonsporlu olduğunu düşünüyorum. Yorum yaparken Trabzonsporlu olması başka birisi olması önemli değil. Yorumu herkes yapabilir. Haklı haksız olabilir, o yorumu kamuoyu eleştirir veya eleştirmez. Ona biz cevabı veremeyiz. Bilgilendirme verebilirsin, değiştiremezsin yani. Tolunay hoca için demiyorum herkes için aynı şey. Biz işimizi iyi yaptıkça olumlu söylersiniz yapmadıkça olumsuz söylersiniz haksızlık yaparsa üzülürsünüz. Bu kadar basit, bilinen konuyu ne tartışacağız daha artık. Muhammed Cham'ı anlık olarak kim ona söyledi bilmiyorum. Muhammed Cham'ı da biri söylemiştir. Şeytanlar her yerde var. Adam Türkçe bilmeden nasıl gitti Tolunay hocayı mı takip ediyordu, bir tane şeytan gelmiş söylemiş ona. O da cevap verdi. Gündem oldu haber oldu."

"Bir deli kuyuya atmış taşı, iki deli diyelim biz onu çıkartmaya çalışıyoruz." diyen Güneş, "Trabzonspor'a yeni gelen bir oyuncu olarak Tolunay hoca gibi Trabzonspor'da oynayan eski oyuncular gibi hizmet etsin, Trabzonspor'da markalaşsın. Biz onu istiyoruz, onun için çalışıyoruz. Cevabı doğru değil. İyi oyundan sonra böyle cevap verip kötü oyundan sonra susacaksak o zaman biz oyuncu kimliğimiz ve insan kimliğimiz oturmamış demektir. Onu da uyardım. 'İşine bakacaksın' diye. Bu dalgalanma zaten o yüzden var. Hem oyuncu olarak hem de karakter olarak neyi nerede nasıl yapacağını bilmesek bu oyuna yansır zaten. Üzüldük ama çok büyütülecek bir olay değil. Tolunay hoca da olgun, o da zaten kabul etti kaldırdı veya onun üzerinde durmadı." ifadesini kullandı.

MALHEİRO'NUN İLERDE AYRILIK İSTEĞİ

Pedro Malheioru'nun ülkesinde bir gazeteye verdiği demeçte ileride daha başka takımlarda oynama hedefinin olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soruya da Güneş, şöyle yanıt verdi:

"Pedro, iyi karakter, çalışkan bir çocuk. Faydalı ama daha çok büyümesi lazım. Ofansif yönü daha iyi olan ama bunu da zaman zaman kullanamayan bir oyuncu. Gelişime ihtiyacı olan bir oyuncu. Defansta son 1-2 haftadır beklediğimin altında oynadı. Her oyuncunun beklentisi hayalleri olabilir, gidebilir de. Benim için en büyük takım Trabzonspor diyen de demeyen de olabilir. Benim burada baktığım şey şu, burada oynadığı sürece aidiyet duygusu var mı var. Bizden biri gibi olan bir çocuk. Gitmek isteğiyle ilgili de hiçbir şey gelmedi. Ama bu yazıları yazanlar var. 1-2 oyuncuda böyle yapanlar o oyuncuları etkileyenler var. Artık bu işte ekonominin girdiği yerde menajerler, kulüpler bu oyunları oynuyorlar. İsim veriyor, şu takımla diye o takım ortada yok ki. Oyuncuyu pazarlamak için de yapılabilir. Kulübü karıştırmak için yapılabilir. Biraz iyi oynadığında iyi oyuncular, başka takımlar ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizden giden oyuncular var. Gördünüz işte biz para aldık sonunda ama adamın kafasını karıştırdığınız zaman lanet olsun gitsin diyorsunuz."