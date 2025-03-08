Trabzonspor Hatayspor maçı! Fırtına için zorlu sınav

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynayacağı maçta çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Fırtına, bu sezon evinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Karadeniz ekibinde eksik oyuncuların fazlalığı ise teknik heyeti düşündürüyor. Ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanan Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Murat Şahin yönetiminde 13 puanla, küme kalma yolunda kritik viraja giren deplasman takımı, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Sikan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Calvo, Cengiz, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Massanga, Selimcan, Boutobba, Strandberg, Fernandes

Bu zorlu maç saat kaçta ve hangi kanalda? (AA)

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fırtına'da 7 eksik bulunuyor (AA)

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak'ın tedavileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun da Hatayspor karşısında süre almasına zor gözüyle bakılıyor. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken, sakatlıkları geçen Enis ve Draguş'un kadroda olması bekleniyor.

Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç ise Hatayspor maçında forma giyemeyecek.