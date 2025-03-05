Trabzonspor çeyrek finalde! U19 takımı Atalanta'yı devirdi
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan ekibi Atalanta’yı penaltılarda 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı.
İLK 11'LER
Trabzonspor, "Ahmet Doğan Yıldırım, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu, Yiğit Kemal Turan, Ömer Faruk Duymaz, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram." 11'iyle sahaya çıktı.
Atalanta, "Zanchi, Ghezzi, Comi, Ramaj, Arrigoni, Mencaraglia, Bonanomi, Steffanoni, Goggi, Baldo, Fiogbe." kadrosuyla sahada yer aldı.
FIRTINA PENALTILAR ŞEYREK FİNALDE
Tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı bordo-mavililer penaltılarda 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktı.