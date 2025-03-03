Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri netleşti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Sikan, Banza
İKİ TAKIM 48. RANDEVUDA
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura ve Emeklisine 2 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | Meslek meslek temmuz maaşı: Hemşire, öğretmen, polis, vaiz...
- Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?
- İOKBS başvuruları son tarih ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?
- Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- OSCAR 2025 KAZANANLARI: En iyi film, yönetmen, erkek/kadın oyuncu ve senaryo ödüllerini kimler aldı?
- Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede
- EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %7.42'lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama
- Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?
- EKYS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
- 2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler
- Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...
- Dikkatinize güveniyor musunuz? Görseldeki gizli balığı bulmak için 7 saniyeniz var!