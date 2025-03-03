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Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 11:14
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Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri netleşti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Sikan, Banza

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İKİ TAKIM 48. RANDEVUDA

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.

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Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Trabzonspor Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
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