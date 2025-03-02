Trabzonspor Konya’ya 5 eksikle gitti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket etti.

Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile 16.30 sıralarında Konya'ya giden Trabzonspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan kafilede yer almadı



Trabzonspor'un Konyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı:



"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan"