Kayserispor Trabzonspor maçı! Fırtına zorlu deplasmanda
Mondihome Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Mondihome Kayserispor-Trabzonspor maçı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Mondihome Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, 22. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oluyor. Süper Lig'de galibiyet serisi yakalamak isteyen Trabzonspor, karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde 25 puan toplarken deplasman karnesi beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Kayserispor ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken haftaya topladığı 16 puanla düşme hattında giriyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut Güneş, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza
KAYSERİSPOR -TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de heyecan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HAKEMLER BELLİ OLDU
Kayserispor ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Davut Dakul Çelik görev alacak.
KARADENİZ EKİBİ DEPLASMANDA KAYIP
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.
GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine Kayseri'de son vermiş olacak.