Trabzonspor ligde 10 sezondur Kayseri deplasmanında kaybetmiyor

Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.Bugüne dek 2 takım arasında oynanan 55 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 13 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı.Trabzonspor, bugüne dek ligde rakibi karşısında 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 35'ini deplasmanlarda kaydetti.Bellona Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.