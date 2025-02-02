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Trabzonspor Umut Bozok'un sözleşmesini feshetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 22:37 Güncelleme: 02.02.2025 22:47
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Trabzonspor Umut Bozok’un sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Umut Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor, Umut Bozok ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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Trabzonspor Umut Bozok’un sözleşmesini feshetti Trabzonspor Umut Bozok’un sözleşmesini feshetti Trabzonspor Umut Bozok’un sözleşmesini feshetti
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