Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü | Fotoğraf: AA

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan sağ el ikinci parmak kırığı, Okay Yokuşlu sol alt arka adale yaralanması, Draguş sağ diz dış yan bağ zorlanması, Arif Boşluk sağ üst iç bacak adale yaralanması, Tony Nwakaeme de sol dizde ödem nedeniyle tedavileri ettiği için antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.