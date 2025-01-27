Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Trezeguet'nin Al-Ahly'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahly'e transfer oldu.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.