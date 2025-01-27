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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 23:09
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Trezeguet'nin Al-Ahly'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahly'e transfer oldu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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