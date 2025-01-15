15 Ocak 2025, Çarşamba
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Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 14:44
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Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, akşam antrenmanıyla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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