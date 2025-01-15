Trabzonspor'da şok ayrılık! Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzonspor'da Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüp futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Fesih için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
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