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Trabzonspor'da şok ayrılık! Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 15:57
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Trabzonspor’da şok ayrılık! Enis Bardhi’nin sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzonspor'da Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüp futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Fesih için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.

Enis Bardhi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti (A Haber arşiv)Enis Bardhi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti (A Haber arşiv)

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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Trabzonspor’da şok ayrılık! Enis Bardhi’nin sözleşmesi feshedildi Trabzonspor’da şok ayrılık! Enis Bardhi’nin sözleşmesi feshedildi Trabzonspor’da şok ayrılık! Enis Bardhi’nin sözleşmesi feshedildi
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