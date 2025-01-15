Trabzonspor’da şok ayrılık! Enis Bardhi’nin sözleşmesi feshedildi

Enis Bardhi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti (A Haber arşiv)

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."