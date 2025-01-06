Trabzonspor’dan Kartal’daki tesise ilişkin açıklama

Trabzonspor, İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki tesis ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz 09/08/2024 tarihli kararla, kamuoyunda Kartal Tesisleri olarak adlandırılan alanın daimi üst kullanım hakkını otuz yıllık süre ile devir almıştı. Bahse konu devir alma işlemine ilişkin tüm ayrıntılar 09/08/2024 tarihli Kap duyuruları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Devir alma sonrası ilk olarak Trabzonspor Kulübünün sahipliği döneminden kalan kiracıların tahliye süreci resmi olarak başlatılmıştır. Şirketimiz tarafından, Kartal Tesislerine yönelik olarak kiralama yöntemi ile gelir yaratma projelerine başlanmış olup, bu konuda ülkemizin önemli büyük markaları ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Görüşmeler ve proje detaylarında anlaşma sağlandığında tüm resmi detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.