06 Ocak 2025, Pazartesi
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Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 17:54
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Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü (AA)Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü (AA)

Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

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