Galatasaray ocak için ilk transferi bitirdi! Eren Elmalı'nın bonservisi belli oldu
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Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar Trabzonspor ile Eren Elmalı'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların Eren için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarına başladı.
EREN ELMALI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.
BONUSLARLA BİRLİKTE 3,5 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.