Galatasaray ocak için ilk transferi bitirdi! Eren Elmalı’nın bonservisi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarına başladı.

EREN ELMALI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.

Eren Elmalı (AA)

BONUSLARLA BİRLİKTE 3,5 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.